Врач. Больница Фото: pixabay.com

Сотрудники колл-центра готовы записать на прием к участковому врачу-терапевту для выяснения показаний для онкологического обследования и консультации специалиста

В городской больнице №10 Барнаула появилась служба сопровождения онкологических больных, сообщили в минздраве Алтайского края.

У сотрудников в поле ежедневного мониторинга более 50 человек. Это те, кто перенес инфаркт или инсульт, и находится на диспансерном учете после выписки из стационара. Теперь к ним присоединились пациенты, проходившие лечение и состоящие на учете в Алтайском краевом онкологическом диспансере, которые после лечения в нем не обращались к врачу онкологу уже более 1 года.

“Ситуация может развиваться по-разному, заболевание может и прогрессировать. Мы находим тех, кто пренебрег очередным походом к врачу, назначаем необходимый объем исследований и направляем к онкологам. В зависимости от ситуации, это может быть телемедицинская консультация или очная в онкодиспансере”, – говорит руководитель “Службы сопровождения онкологических больных” в Горбольнице №10, онкологическая медицинская сестра Наталья Маленко.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае стали все чаще выявлять онкологию на ранних стадиях.

Взято отсюда