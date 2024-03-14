В Госархиве Алтайского края работает выставка уникальных документов, посвященных семье

Уникальную коллекцию документов, посвященную семье и браку, сейчас можно увидеть в зале Государственного архива Алтайского края.

Среди особо ценных экземпляров – уникальные документы середины XVIII века о заключении браков: брачные свидетельства, венчальные памятки, а также метрические книги с записями о рождении детей, в том числе у известных жителей Алтайского края. Все это невероятно ценно для исследователей, но на обычного зрителя наиболее сильное впечатление, кажется, должны произвести семейные письма. А тут есть фрагменты переписки краеведов Гуляевых, исследователя Виктора Верещагина, писателей Ивана Шумилова, Николая Дворцова и Александра Родионова, художника Дмитрия Суслова и многих других. Куратор экспозиции, главный археограф Татьяна Павлова говорит, что на примере этих ста документов хотела показать, что именно в семье прививаются (и всегда прививались) первые впечатления человека о мире и обществе, о добре и зле.

Как воспитать учёных?

– Этот рисунок принадлежит, предположительно, старшему сыну известного краеведа, исследователя Степана Ивановича Гуляева – Александру, а выполнил он его по просьбе младшего брата Николая. Сохранилось его детское письмо: «Пусть мне Саша нарисует лошадь, но только с жеребенком, и окрасит их», – показывает Татьяна Павлова старательное изображение животных в витрине.

Семейная переписка Гуляевых вообще может служить примером того, как детям прививали исследовательский навык. Степан Иванович сам увлекался историей, этнографией, фольклором, даже изобретательством, и своими заметками делился с детьми, коих было шестеро. А в письме уже взрослому сыну Николаю, путешествовавшему в Варшаву летом 1871 года, просил: «Хотелось бы, чтобы ты вел записи о своем путешествии, которые со временем могут принести особенное удовольствие». «Как мы знаем, Николай Степанович увлекался историей и оставил замечательное документальное наследие», – замечает куратор экспозиции.

А другой исследователь Алтая Виктор Верещагин в вынужденной разлуке с семьей писал своим детям о ботанике, астрономии, биологии с неизменным обращением: «Милые мои ребятки!» Объяснял извержения вулканов и рождение звезд. В конце писем уточнял, все ли понятно и продолжать ли писать.

Полны юмора письма Ивана Шумилова к своей жене – исследователи обращают внимание на его послание из туберкулезного санатория в Ялте, стилизованное под письмо Ваньки Жукова из чеховского рассказа. Не обошлось и без фронтовых треугольников – так, художник Дмитрий Суслов в одном из писем пересказывает супруге Раисе Жуковой потрясшую его историю побега юной белорусской партизанки из плена.

Директор краевого архива Елена Егорова отмечает:

– В наше время семейные письма почти ушли из практической жизни. Но те, что сохранились, надо бы особо беречь, потому что именно они – основной источник семейной истории, интерес к которой сегодня только возрастает.

…и две с половиной копейки

– Для меня, как человека с юридическим образованием, особый интерес представляет та часть документов, которая связана с регулированием государством института семьи и брака, – призналась министр культуры края Елена Безрукова. – Это все чрезвычайно важно: как живая жизнь обрамляется в некие рамки правил на основе существующих традиций.

Фото: Наталья Катренко

Некоторые удивительны – как документ о расторжении брака 11-летнего мальчика и его 17-летней жены. Другие дают представление о многочисленных обрядах, которыми сопровождалось заключение брака.

– Исследователь Николай Осипов писал в 1893 году в своем исследовании свадебных ритуалов: «Церемонии сибирской свадьбы настолько сложны и многочисленны, что жизнь выработала даже особых знатоков, которых народ называет чисто русским словом «вежливец», «большак», – замечает Татьяна Павлова.

Она приводит список необходимого при сватовстве, составленный в 1758 году, в котором значатся и шелковое платье, и серебряный перстень, и орехи; все вместе – 16 рублей и две с половиной копейки.

Фото: Наталья Катренко

– Традиционная семья в XVIII–XIX веках – многодетная, патриархального уклада; такие отношения давали шанс выжить и продолжить род в тяжелых условиях, – говорит главный археограф. – Но перемены, которые последовали после октября 1917 года, повлекли принятие новых законов – например, Декрета рабочего и крестьянского правительства о гражданском браке, о детях и о ведении книг записей актов гражданского состояния. Впервые у нас в стране появились государственные пособия для многодетных матерей и наивысшее звание «Мать-героиня», так что нам есть чем гордиться.

Доктор исторических наук Валерий Скубневский, изучавший в свое время рабочие, а затем купеческие семьи, особо отмечает, что среди книг и писем в архиве представили фотографии – такой визуальный ряд помогает лучше понять ушедшие эпохи. Ну а профессор кафедры отечественной истории АлтГУ Юрий Гончаров, защитивший три диссертации по истории семьи, уверен, что она – основа общества, и главная ее задача – передача социальной наследственности, которая важнее, чем биологическая.

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Взято отсюда.

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