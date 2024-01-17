В Госдуме назвали национальные диаспоры и общины мафиозными структурами

По мнению вице-спикера Толстова, они “подкупают местную власть, “отмазывают” собственных боевиков, “крышуют” полулегальный бизнес” и запугивают остальных

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. В своем Telegram-канале он прокомментировал информацию о том, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении лидера межрегионального узбекского землячества “Ватандош” Усмана Баратова.

По мнению Толстова, землячества мало чем отличаются от преступных группировок с Корсики или Сицилии. Они “подкупают местную власть, “отмазывают” собственных боевиков, “крышуют” полулегальный бизнес” и запугивают остальных. Депутат считает, что в России им не должно быть места, а за нарушения российского законодательства и правил поведения должна следовать жесткая реакция властей.

Напомним, что ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова. Согласно опубликованным в Telegram-каналах скриншотам, глава землячества прокомментировал ситуацию с ценами на яйца, уничижительно высказавшись об участниках спецоперации.

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