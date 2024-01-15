В Госдуме одобрили ужесточение наказания за утечки персональных данных

Документы предлагают увеличить штрафы и ввести уголовную ответственность

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на портал системы обеспечения законодательной деятельности.

В своем заключении комитет посоветовал Госдуме принять оба законопроекта в первом чтении.

По действующим правилам за утечку личных данных компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей, а физическим лицам – до 12 тысяч рублей. Законопроекты предлагают ужесточить наказание, поскольку ежегодно утечек становится лишь больше.

Так, первый законопроект предлагает штрафовать нарушителей в зависимости от объема утечки – для компаний грозит штраф на сумму от 3 до 15 млн рублей. Во втором предлагается внести новую статью в Уголовный кодекс – она будет наказывать за незаконный оборот с персональных данных, в том числе биометрических. Минимальное наказание составит 300 тысяч рублей штрафа, а максимальное – 10 лет тюрьмы.

Горняк22



Источник