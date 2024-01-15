реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Госдуме одобрили ужесточение наказания за утечки персональных данных

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Документы предлагают увеличить штрафы и ввести уголовную ответственность

В Госдуме одобрили ужесточение наказания за утечки персональных данных

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на портал системы обеспечения законодательной деятельности.

В своем заключении комитет посоветовал Госдуме принять оба законопроекта в первом чтении.

По действующим правилам за утечку личных данных компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей, а физическим лицам – до 12 тысяч рублей. Законопроекты предлагают ужесточить наказание, поскольку ежегодно утечек становится лишь больше.

Так, первый законопроект предлагает штрафовать нарушителей в зависимости от объема утечки – для компаний грозит штраф на сумму от 3 до 15 млн рублей. Во втором предлагается внести новую статью в Уголовный кодекс – она будет наказывать за незаконный оборот с персональных данных, в том числе биометрических. Минимальное наказание составит 300 тысяч рублей штрафа, а максимальное – 10 лет тюрьмы.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

15.01.2024

 Происшествия

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

15.01.2024

 Происшествия

16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

15.01.2024

 Происшествия

“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

15.01.2024

 Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

15.01.2024

 Происшествия

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

15.01.2024

 Новости Рубцовск

Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

15.01.2024

 Интересное

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

15.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске