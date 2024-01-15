В Госдуме попросили народ не притягивать все за уши к “пропаганде ЛГБТ*”

Сейчас за шквалом сообщений о “пропаганде” правоохранители упускают реальные злодеяния

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

В Госдуме может появиться специальная рабочая группа, в которую войдут священники, правоохранители, психологи и деятели искусств, для разработки критериев пропаганды ЛГБТ*, пишет “Парламентская газета”.

Необходимость создания группы депутаты объяснили нарастающей волной гнева, в результате чего защитники традиционных ценностей везде начали видеть что-то нетрадиционное.

К примеру, в приморской школе на детском утреннике учитель физкультуры, который показывал реальный сюжет из мультфильма “Ну, погоди!” и играл волка, нарядился в костюм Снегурочки. Родители увидели в этом “пропаганду” и обратились в прокуратуру. А в Екатеринбурге старшеклассники надели платья – как в мюзикле “В джазе только девушки”, что в итоге вызвало гнев местных жителей.

В Госдуме заявили, что россиянам не стоит слишком активно искать вокруг “пропаганду ЛГБТ*”. Депутат Виталий Милонов отметил, что каждый раз, когда в России появляется какой-то новый закон, его “пытаются за уши притянуть к любым ситуациям”.

“Мы не застрахованы от подобных ситуаций и некорректных трактовок каких-либо событий или какого-либо зрелища. У нас вот есть Оркестр волынщиков Москвы, который исполняет национальную шотландскую музыку в национальной шотландской одежде – килтах. Их тоже обвинять в пропаганде ЛГБТ*? Ну а как же – мужики в юбках”, – возмутился Милонов.

Он подчеркнул, что массовая истерия редко приводит к чему-то хорошему. Ведь за шквалом сообщений о “пропаганде” правоохранители упускают реальные злодеяния.

* ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в России

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