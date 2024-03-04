В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Устанавливать конкретные правила осуществления соцдоплаты и порядок пересмотра ее размера будет Минтруд РФ

Пачки денег / Фото: flickr.com

Группа депутатов от ЛДПР предложила ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, который направили на заключение в правительство.

“Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной, качественной”, – отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.По мнению авторов документа, устанавливать конкретные правила осуществления соцдоплаты и порядок пересмотра ее размера будет Минтруд РФ. Для примера: величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по РФ установлена на 2024 год в размере 13 290 рублей. Таким образом, двукратная величина составит в 2024 году более 26 тыс. рублей.

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