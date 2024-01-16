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В Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах

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Предварительная редакция законопроекта будет доработана после экспертного и общественного обсуждения

В Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предложили законодательно решать проблему растущей подростковой агрессии и разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах, пишет “Парламентская газета”.

Депутат Артем Метелев отметил, что сегодня каждый второй ребенок заявляет, что сталкивается с травлей. При этом в законодательстве отсутствует само понятие “буллинг”. В итоге административных дел за буллинг практически нет.

Авторы инициативы в своем законопроекте предложили для начала определиться с понятием. Кроме того, по их мнению, необходимо ввести ответственность для родителей буллеров в виде штрафа.

“Мы предлагаем, чтобы появилась административная ответственность для родителей в том случае, если в отношении ребенка начали соответствующую профилактическую работу”, – уточнил Метелев.

Парламентарий пояснил, что сейчас со школьниками, которые травят товарищей, практически невозможно провести профилактическую работу, поскольку закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних не включает категорию “буллер”. Практически невозможно и отчислить такого ребенка из школы.

Ранее в Госдуме предложили выявлять жертв травли в школах.

новости Алтайский

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