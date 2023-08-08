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В Госдуме предложили снизить срок давности по делу о постах в интернете

редактор01 mins

Документ отправили на заключение в правительство

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект, который снижает срок давности по административным делам за старые сообщения в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает внесение изменений в ст. 4.5 КоАП РФ. Ее предлагается дополнить положением о том, что срок давности исчисляется со дня совершения административного правонарушения. 

“Текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные пять или десять лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 “Оскорбление” составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете”, – подчеркнул Даванков.

Депутат считает, что законопроект позволит исключить ситуации привлечения граждан за сообщения после истечения срока давности. В результате принятия закона он будет исчисляться 60 или 90 днями, по аналогии с большинством нарушений, которые были совершены не в Сети. 

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