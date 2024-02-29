Речь идет не только об обязательных дисциплинах

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новый механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех дисциплин, а не только обязательных. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Напомним, что ранее соответствующий механизм анонсировал президент России Владимир Путин во время оглашения своего послания Федеральному собранию.

Как отметила Казакова, механизм касается всех предметов, которые выбрали выпускники.

“Они, допустим, считают, что по истории, обществознанию, химии могли бы лучше. Один предмет ты имеешь право выбрать и по нему осуществить пересдачу”, — сказала депутат.

горняк



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