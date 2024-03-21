В Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в России

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Повышение пенсионного возраста не обсуждается и не поднимается российскими властями, как сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она отметила, что все необходимые изменения в пенсионное законодательство уже введены, и в настоящий момент происходит переходный период к пенсионному возрасту. Пишет Газета.ру.

По словам Бессараб, женщины могут выходить на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины – в 63 года. Для этого им необходимо иметь 15 лет трудового стажа и набрать 28 баллов из индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2028 году потребуется также иметь 15 лет страхового стажа и уже 30 баллов.

Бессараб подчеркнула, что требования к трудовому стажу до 2030 года также не будут повышаться.

Относительно граждан России, которым не хватает трудового стажа и необходимых пенсионных баллов, Бессараб сообщила, что они имеют возможность их докупить, однако объем такого докупаемого стажа ограничен половиной необходимого стажа.

Таким образом, пенсионный возраст в России пока не будет повышаться, и граждане имеют определенные возможности для обеспечения необходимых пенсионных условий.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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Горняк22