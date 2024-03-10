В Госдуме сказали, что делать при маленькой пенсии

|

10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Российским пенсионерам объяснили, каким образом их пенсии могут оказаться ниже, чем положено. Как пояснили в Госдуме, при расчете размера пенсий в Социальном фонде возможны определенные причины, которые могут быть не учтены и влиять на выплату пенсии.

Очень важно внимательно отслеживать свои документы и регулярно проверять их на правильность заполнения. Если были обнаружены ошибки в документации, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам в Социальный фонд, чтобы исправить ситуацию.

Возможными неточностями могут быть пропуски в трудовой книжке или неучтенные данные о трудоустройстве, неправильные сведения о заработной плате, среднем доходе во время работы или другие подобные ситуации. Также отмечается, что изменения в законодательстве также могут повлиять на размер пенсии, поскольку определенные периоды трудовой деятельности перестали учитываться.

Важно быть внимательным и заботиться о своих пенсионных документах, чтобы избежать возможных несоответствий и гарантировать получение заслуженных выплат. По материалам портала NEWS.ru.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский