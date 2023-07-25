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В Госдуме спрогнозировали курс рубля в ближайшее время

редактор01 mins

После действий Центробанка ситуация “более-менее стабилизировалась” — регулятор поднял ставку на 1 п.п., до 8,5%. Повышение, по мнению депутата Аксакова, оказалось приличным

Фото: unsplash.com

В ближайшие месяцы резких скачков курса не ожидается. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, после сильного падения российская валюта останется на уровне 90 рублей за доллар. Аксаков считает, что не будет ни особого снижения, ни его укрепления. 

После действий Центробанка ситуация “более-менее стабилизировалась” – регулятор поднял ставку на 1 п.п., до 8,5%. Повышение, по мнению парламентария, оказалось приличным.

Напомним, что российская валюта стала резко падать в конце июня – начале июля. Курс рубля тогда опускался ниже 102 рублей за 1 евро и 93,5 рубля за доллар.

Центробанк считает, что стоимость национальной валюты ослабилась из-за сокращения экспорта при сохранении объемов импорта.

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