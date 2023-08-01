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В Госдуме заявили, что некоторые музыканты не смогут вернуться в Россию

редактор01 mins

Елена Драпеко считает, что это ждет артистов, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле

Фото: pxhere.com

Первый зампредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко заявила о том, что артисты, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, не смогут вернуться в Россию. Ее слова передает “Абзац”.

“Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском”, – сказала Драпеко.

Она также заявила, что раньше Вайкуле с удовольствием выступала в России, но сейчас она сменила вектор на успех на Западе. Это политик считает денежным вопросом.

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