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В Госдуме заявили, что Суровикину нашли “неплохую” должность “по СНГ”

ГОРНЯК2201 mins

По его словам, экс-командующий еще некоторое время будет находиться в отпуске

Сергей Суровикин / Фото: Минобороны РФ

Бывший командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин на данный момент имеет “неплохую” должность по СНГ. Как сообщает “Подъем”, об этом заявил депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

“Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ, или как она там правильно называется”, – сказал парламентарий.

По его словам, Суровикин еще некоторое время будет находиться в отпуске.

Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова.

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