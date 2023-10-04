В Госдуму внесен законопроект о наказаниях за вовлечение детей в курение

За вовлечение детей в курение, в том числе вейпов, кальянов, электронных сигарет, предложили ужесточить наказание – ввести ограничение свободы на срок до одного года. Такую норму содержит законопроект, внесенный группой депутатов в Госдуму 2 октября, сообщает «Парламентская газета».

Как отметил один из авторов документа, глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас за это предусмотрена административная ответственность. Однако штрафы ситуацию не меняют.

Если нарушитель дважды в течение года будет привлечен к административной ответственности за вовлечение детей в курение, то для него как раз и наступит уголовная ответственность.

По словам Крашенинникова, повышенную ответственность должны нести родители, педагоги и все, на кого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

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