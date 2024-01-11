Армия России. Фото: vk.com/mil.

В Госдуме отметили, что за свою военную службу мобилизованные получают различные социальные блага. На данный момент они и их семьи защищены

Необходимости в роспуске мобилизованных россиян нет, а слухи о ротации распространяются недругами России. Об этом “Фонтанке.ру” заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

“Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу. Поэтому тут никакой социальной справедливости”, – сказал он.

Картаполов добавил, что мобилизованные стали профессионалами своего дела, а новых бойцов придется готовить долгое время. По его мнению, именно этого хотят противники.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил об участии мобилизованных в спецоперации до ее завершения. Жены и родственницы военнослужащих 7 ноября в Москве провели пикет в Москве. Они требовали обозначить сроки мобилизации и провести ротацию. В Госдуме отметили, что такими митингами ничего не добиться и нужно делать письменные предложения.

Взято отсюда