Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Госдуме объяснили, почему мобилизованных россиян не будут заменять на СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Госдуме объяснили, почему мобилизованных россиян не будут заменять на СВО

Армия России. Фото: vk.com/mil.

В Госдуме отметили, что за свою военную службу мобилизованные получают различные социальные блага. На данный момент они и их семьи защищены

Необходимости в роспуске мобилизованных россиян нет, а слухи о ротации распространяются недругами России. Об этом “Фонтанке.ру” заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

“Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу. Поэтому тут никакой социальной справедливости”, – сказал он.

Картаполов добавил, что мобилизованные стали профессионалами своего дела, а новых бойцов придется готовить долгое время. По его мнению, именно этого хотят противники.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил об участии мобилизованных в спецоперации до ее завершения. Жены и родственницы военнослужащих 7 ноября в Москве провели пикет в Москве. Они требовали обозначить сроки мобилизации и провести ротацию. В Госдуме отметили, что такими митингами ничего не добиться и нужно делать письменные предложения.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix