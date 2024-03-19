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В Госдуме ответили, будут ли срочников отправлять в зону СВО

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В Госдуме ответили, будут ли срочников отправлять в зону СВО

Призыв. Военные. Солдаты Фото: gvp.gov.ru

В Госдуме заявили, что весенний призыв в России пройдет по плану. Количество призывников установлено и является константой

Призывников в 2024 году не будут отправлять на СВО. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По словам депутата, количество и параметры призыва ничем не будут отличаться от тех, которые были. В России установлено количество призывников, и призыв будет осуществляться по плану.

Весенний призыв в России начинается с 1 апреля и заканчивается 15 июля.

Напомним, с 1 января в РФ России повысили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет.

Взято отсюда

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