Маткапитал. Выплаты на детей. Фото: pixabay.com

Согласно законопроекту 1 млн рублей семья сможет получить при рождении второго и третьего ребенка. Также предлагается увеличить сумму выплаты на первенца

В Госдуме предложили повысить маткапитал до 1 млн рублей на второго и третьего ребенка. Инициативу подготовили депутаты ЛДПР, КПРФ и “Справедливой России – За правду”, сообщает РИА Новости.

Так, законопроект предлагает с 1 февраля 2025 года увеличить маткапитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего – до 1 млн рублей. Последнее – при условии, что раньше право на дополнительные меры господдержки не возникало.

Напомним, что с 1 февраля 2024 года в России проиндексировали маткапитал на 7,5%. Так, сейчас размер выплаты на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, на второго – 834 тысячи или 203 тысячи рублей, если раньше семья получала выплату на первенца.

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