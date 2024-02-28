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В Госдуме предложили штрафовать за запрет кормить грудью в общественных местах

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В Госдуме предложили штрафовать за запрет кормить грудью в общественных местах

Это один из законопроектов, посвященных кормящим матерям

В Госдуме готовят сразу несколько законопроектов, посвященных кормящим матерям. Один из них — введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Об этом сообщили «Известия».

По сути, речь идет о формировании полноценной федеральной программы, уделяющей внимание развитию института молочной кухни, банку грудного «донорского» молока, а также профессиональному стандарту для консультантов по грудному вскармливанию. 

Одним из поводов для активизации работы над этой темой оказался инцидент в столичном фитнес-клубе, где одна из посетительниц пожаловалась сотрудникам на кормящую мать в раздевалке. Утверждается, что после этого администратор клуба зашла в раздевалку и стала громко отчитывать женщину, после чего та постаралась поскорее уйти из клуба. И подобные инциденты нередки: в августе 2023 года кормящую мать выгнали из кафе на набережной в Туле, а в апреле прошлого года в Новосибирске просто вытолкали из автобуса. Громкие случаи были в других местах: в Третьяковской галерее, в Эрмитаже.

Первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что разработку федеральной программы поддержки грудного вскармливания будут обсуждать 5 марта.

Она также сообщила, что сейчас юристы ищут основание для пресечения подобных случаев на законодательном уровне: предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей. По словам депутата, важно прописать и некие правила: кормление должно проходить с соблюдением этических норм, женщина должна быть прикрыта либо ей должно быть предоставлено для кормления отдельное удобное место — пусть не комната, но, например, уединенный столик в ресторане.

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Взято отсюда

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