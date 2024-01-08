В Госдуме предложили запустить медицинский поезд

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложит рассмотреть возможность курсирования по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим.

Нилов отметил, что в соцсетях обсуждают курсирующий по Мексике медицинский поезд. Длинный состав с врачами различных специальностей останавливается на самых труднодоступных станциях, где бесплатно оказывают помощь всем желающим.

«Предложу Минздраву изучить ее с целью реализации у нас. Польза явно будет. Отправляю 9 января письмо в министерство», — сообщил он РИА Новости.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,