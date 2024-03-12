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В Госдуме рассказали, когда состоится инаугурация президента после выборов

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В Госдуме рассказали, когда состоится инаугурация президента после выборов

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов/"Толк"

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков

В России инаугурацию президента после выборов проведут 7 мая, сообщает РИА Новости.

На следующий же день, 8 мая, как отметил источник в нижней палате, в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении премьера.

Напомним, что выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта. Впервые в истории страны они будут длиться три дня. В 29 регионах проголосовать можно будет онлайн.

Взято отсюда

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В Госдуме рассказали, когда состоится инаугурация президента после выборов

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов/"Толк" На пост главы государства претендуют четыре кандидата:…

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