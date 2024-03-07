Истребитель Фото: unsplash.com

Над Черным морем появился истребитель “Тайфун”. Он впервые сопровождает разведывательный самолет США. Предполагается, что количество таких полетов может увеличиться

Появление боевой авиации стран НАТО в Черном море – это вызов и проверка ВС РФ “на слабо”. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

“Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима. Полагаю, что количество таких полетов будет увеличиваться, – и это нужно учитывать в боевой работе”, – заявил Ивлев.

Однако появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем обречено на провал, так как российские летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство РФ, уверен генерал-майор.

“…Если надо – [летчики] выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов. Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев – русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, – верны своей присяге. Так было всегда, так будет и впредь”, – отметил депутат.

Напомним, что в среду российский истребитель Су-30 над Черным морем не допустил нарушения границы самолетами ВВС Великобритании. Два истребителя “Тайфун”, а также самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 развернулись, когда истребитель ВС РФ стал приближаться.

Днем ранее произошел похожий инцидент, только с участием ВКС Франции. Тогда истребитель Су-27 ВС РФ “спугнул” самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два истребителя Рафаль-С.

Взято отсюда