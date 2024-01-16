В Хабаровске стая бродячих собак насмерть загрызла бездомного мужчину

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности

Стая бродячих собак напала на бездомного мужчину в Хабаровске, вследствие полученных ран он скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию прокуратуры Хабаровского края.

“Ранним утром (по местному времени – ред.) 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину, 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи”, – сообщает прокуратура региона.

Иных подробностей пока нет, уточнили в ведомстве.

Место трагедии посетил прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов. Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.

В СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в свою очередь сообщили, что следственным отделом по Индустриальному району города возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). При этом отмечается, что на территории района проводится отлов собак.

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Взято отсюда