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В Харькове дважды за сутки раздались взрывы и начался мощный пожар

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В Харькове дважды за сутки раздались взрывы и начался мощный пожар

Взрыв. Огонь Фото: pixabay.com

В результате взрывов вспыхнул мощный пожар на местном предприятии. Власти сообщают о пропавших без вести людях, была объявлена воздушная тревога

В украинском Харькове 20 марта дважды за сутки прогремели взрывы. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, сообщает “Российская газета”.

По данным местных властей, в результате первого взрыва погибли пять человек, девять пострадали. Также сообщалось о большом пожаре.

Уточняется, что пожар произошел на территории одного из предприятий. Огонь охватил более 2 тысяч “квадратов”, передает “360”.

В городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях Украины звучала воздушная тревога.

Взято отсюда

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