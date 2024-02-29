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В Херсонской области уничтожили отряд элитного морского спецназа ВСУ

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В Херсонской области уничтожили отряд элитного морского спецназа ВСУ

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ в момент попытки десанта. Противник бросил оружие, тела погибших и оставшуюся на плаву лодку. Еще две лодки десанта ВСУ затонули

Российские военные уничтожили украинских диверсантов, когда те попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Тендровская коса – остров в Херсонской области. Он расположен рядом с северо-западным побережьем Черного моря.

Уточняется, что уничтоженными бойцами оказались сотрудники 73-го Морского центра Сил специальных операций ВСУ. Известно о ликвидации шести бойцов элитного спецназа, всего же противник мог потерять до 15 бойцов, сообщает Lenta.ru.

“Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Кажется, это был тот самый “сюрприз” на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News”, – сказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

О “сюрпризе” на Черном море президент Украины Владимир Зеленский говорил в середине февраля. Он заявлял, что Киев подготовит новое контрнаступление. После этого глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что цель ВСУ – контроль над акваторией Черного моря и Крыма.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитно-ракетного комплекса С-300 и “Бук-М2” сбили три самолета ВСУ на запорожском направлении. Все сбитые самолеты были ракетоносителями.

Взято отсюда

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