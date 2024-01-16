Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Житель Республики Алтай отправился на СВО добровольцем. Военнослужащий имеет боевой опыт: он служил по контракту в Чечне

️ В ходе спецоперации 12 января 2024 года погиб военнослужащий из Республики Алтай Александр Булгаков, сообщает “Алтай: гласные новости”.

Александр Булгаков Фото: t.me/solundar

Булгаков родился 6 июня 1989 года в селе Чепош. После школы служил в армии, в том числе по контракту в Чечне. Был награжден Черным крестом “За службу на Кавказе”.

Работал инструктором по сплаву, был автомехаником, трудился в шиномонтажной мастерской в Черге.

Ушел добровольцем на СВО. В декабре 2023 года сержант Булгаков в составе группы “отразил попытку прорыва штурмового подразделения ВСУ” и был представлен к медали “За боевые отличия”.

У него остались двое детей, сын и дочь.

Взято отсюда