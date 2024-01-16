реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В ходе спецоперации погиб 34-летний доброволец с Алтая

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В ходе спецоперации погиб 34-летний доброволец с Алтая

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Житель Республики Алтай отправился на СВО добровольцем. Военнослужащий имеет боевой опыт: он служил по контракту в Чечне

️ В ходе спецоперации 12 января 2024 года погиб военнослужащий из Республики Алтай Александр Булгаков, сообщает “Алтай: гласные новости”.

В ходе спецоперации погиб 34-летний доброволец с Алтая

Александр Булгаков Фото: t.me/solundar

Булгаков родился 6 июня 1989 года в селе Чепош. После школы служил в армии, в том числе по контракту в Чечне. Был награжден Черным крестом “За службу на Кавказе”.

Работал инструктором по сплаву, был автомехаником, трудился в шиномонтажной мастерской в Черге.

Ушел добровольцем на СВО. В декабре 2023 года сержант Булгаков в составе группы “отразил попытку прорыва штурмового подразделения ВСУ” и был представлен к медали “За боевые отличия”.

У него остались двое детей, сын и дочь.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

 Интересное

Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

17.01.2024

 Интересное

Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

17.01.2024

 Интересное

Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

17.01.2024

 Интересное

Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

На Чуйском тракте два человека пострадали при столкновении легковушек

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске