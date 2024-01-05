в Храм Иоанна Богослова прибывает для поклонения ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ ГОСУДАРЯ-ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, именуемый НАДЫМСКИМ.

Дорогие братья и сестры!

По благословлению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в Храм Иоанна Богослова расположенного по ул. Шумакова, 25А прибывает для поклонения ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ ГОСУДАРЯ-ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, именуемый НАДЫМСКИМ.

Икона написана в 2003 году в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению архимандрита Германа (Чеснокова) для участия в Крестном ходе от Русской Голгофы до Голгофы Господней в Иерусалиме. Образ освящен 17 июля в день 85-летия убиения Царской семьи.

Икона начала мироточить 31 июля 2003 года на празднествах 100-летия прославления святого преподобного Серафима Саровского, во время Крестного хода из Сарова в Дивеево. В икону вложены частицы мощей св. великомученика и целителя Пантелеймона и св. преподобного Иосифа Волоцкого. Время прибытия ориентировочно в 17.00 5 января с. г. Икона пробудет в храме два дня до праздника Рождества Христова 7 января (включительно).

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Взято отсюда.

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