В храме под Новосибирском почерневшая икона XIX века обновилась сама собой

Настоятель храма уверен, что это хороший знак

Под Новосибирском в храме с. Довольное произошло чудо – почерневшая икона Георгия Победоносца самообновилась. Местный священник заметил на не изображения святых, сообщает “КП-Новосибирск”.

В местном храме имени Сергия Радонежского помнят историю появления иконы.

“15 лет назад один из жителей села Баклуши принес в молитвенный дом черную доску: по форме было понятно, что это икона, но на ней не было видно лика святого. 10 лет она простояла на книжной полке у алтаря, затем молитвенный дом передал икону в храм села Довольное, – отмечает отец Андрей, настоятель храма имени Сергия Радонежского”.

Обычно утратившие изображение иконы сжигают, но эту настоятель решил оставить – ее поставили в гостевой келье.

Однако со временем на иконе начали проявляться отдельные участки: к примеру, очертания коня. Так стало ясно, что под слоем копоти изображен Георгий Победоносец. Чуть позже изображение на иконе проявилось еще четче.

“Стали видны лики Георгия Победоносца и двух святителей по бокам иконы. Стало понятно, что произошло что-то необычное, – пояснил отец Андрей. – Но мы ничего не делали, даже не прикасались к ней”.

Священник выслал фото иконы специалистам по иконописи. Они предположили, что икона была написана в XIX веке переселенцами из Украины: вероятно, для местных жителей, которые занимались животноводством.

Иконописцы отметили, что это обычная сельская икона, она не имеет большой исторической ценности..

Отец Андрей связывает проявление образов на иконе с другим.

“Изображенный на иконе Георгий Победоносец является покровителем воинов. В храме мы молимся за здравие бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, читаем акафисты Георгию Победоносцу. И проявление лика святого – знак того, что наши воины под его защитой, – считает отец Андрей”.

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Взято отсюда