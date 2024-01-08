В храме поселка Бельмесёво приготовили праздничное поздравление

7 января, в день светлого праздника Рождества Христова, дети воскресной школы «Росточки» Ильинского храма поселка Бельмесёво приготовили праздничное поздравление прихожан и родителей.

Состоялся Рождественский утренник. В поздравительном слове, настоятель — протоиерей Алексий Назаров обратил наше внимание на то, что Рождество Христово — это великая тайна Боговоплощения, по слову апостола Павла в послании к Тимофею (1 Тим.3,16). Бог рождается по великой любви к человеку и «нашего ради спасения» (Символ веры). Затем ребятишки поздравили всех собравшихся. Они пели коляды и рассказывали стихи о родившемся Христе. Анна и Василиса Машкины и Иулия Мушакова представили нашему вниманию небольшую святочную повесть о маленькой девочке Катеньке, которая в сонном видении, благодаря помощи животным, поклонилась Младенцу Христу.

В заключение Рождественского утренника, детям вручили подарки и покатали на санях, запряжённых лошадкой Юшкой.

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Взято отсюда.

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