Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В храме поселка Бельмесёво приготовили праздничное поздравление

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В храме поселка Бельмесёво приготовили праздничное поздравление

7 января, в день светлого праздника Рождества Христова, дети воскресной школы «Росточки» Ильинского храма поселка Бельмесёво приготовили праздничное поздравление прихожан и родителей.

Состоялся Рождественский утренник. В поздравительном слове, настоятель — протоиерей Алексий Назаров обратил наше внимание на то, что Рождество Христово — это великая тайна Боговоплощения, по слову апостола Павла в послании к Тимофею (1 Тим.3,16). Бог рождается по великой любви к человеку и «нашего ради спасения» (Символ веры). Затем ребятишки поздравили всех собравшихся. Они пели коляды и рассказывали стихи о родившемся Христе. Анна и Василиса Машкины и Иулия Мушакова представили нашему вниманию небольшую святочную повесть о маленькой девочке Катеньке, которая в сонном видении, благодаря помощи животным, поклонилась Младенцу Христу.

В заключение Рождественского утренника, детям вручили подарки и покатали на санях, запряжённых лошадкой Юшкой.

12

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости эл алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Полноценное питание и движение – главные слагаемые здоровья сосудов

08.01.2024

 Новости Барнаул

Старый Новый год в «Шишковке»: два прекрасных события в один день

08.01.2024

 Новости Барнаул

Еще две участка трассы закрыли в Алтайском крае

08.01.2024

 Новости Барнаул

До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

08.01.2024

 Новости Барнаул

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Новости Барнаул

Порывистый ветер и снегопады обрушатся на Алтайский край 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

 Новости Алтай

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Школьники и их родители стали участниками экологической акции «Добрая зима для птиц»

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix