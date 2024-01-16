14 января в храме Святой Живоначальной Троицы состоялся Рождественский концерт, в котором прозвучали колядки в исполнении учащихся воскресной школы, а театр «Божии люди» представил для зрителей вертепный кукольный спектакль.

Большой радостью и украшением концерта явилось прекрасное выступление гостей — ребят и преподавателей воскресной школы храма св. Димитрия Ростовского!

В завершении хоры воскресных школ объединились и исполнили любимую Рождественскую песню «Эта ночь святая…».

Королькова Т.В., руководитель православного театра «Божии люди»

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Взято отсюда.

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