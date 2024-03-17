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В Художественном музее Алтайского края открылась юбилейная выставка Василия Куксы

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В Художественном музее Алтайского края открылась юбилейная выставка Василия Куксы

Выставка Василия Куксы, посвященная его 60-летию, открылась в краевом Художественном музее накануне мартовских праздников, и первые зрительницы говорили, что сразу восприняли ее как подарок.

Работы художника и правда любят и легко узнают на коллективных выставках, а куратор экспозиции, кандидат искусствоведения Евгений Пешков называет его одним из самых популярных живописцев Алтая. В нынешнем скромном музейном здании пейзажи Василия Павловича, написанные в Италии и Франции, встречают зрителей почти у входа, а на втором этаже экспозиция продолжается видами Байкала, Владивостока, Барнаула и, конечно, Горного Алтая. Название выставки «Алтай – души моей исток» сам автор объясняет просто: здесь он «подзаряжается, чтобы лететь дальше».

Этюдник на берегу Катуни

Сейчас в ГХМАК можно увидеть 30 произведений живописи из мастерской автора, большинство написаны в последние пять лет. Музейщики оговариваются, что такой объем, конечно, не позволяет раскрыть всех возможностей автора, и он заслуживает большего. «Мы отбирали сюда работы из огромного списка и сейчас уже строим планы на будущее сотрудничество», – говорит Евгений Пешков.

– Хорошо, что накануне праздника открывается такая выставка, потому что живопись Василия Павловича прямо как подарок сегодня – красивый, лирический, всем, кто любит ваше творчество, – обратилась к художнику директор музея Инна Галкина. – Но самое большое уважение вызывает то, что для вас не заниматься живописью – все равно что не дышать. Это чувствуется во всем. А ваши организаторские способности помогли не только развитию вашего собственного творчества, но и утверждению образа Алтая в российском искусстве.

Речь о пленэрах на Алтае, на которые приезжали художники-академики со всероссийской известностью. И до того как в местном Союзе художников это оформили в виде проектов и стали выигрывать гранты, мастера проводили их за свой счет, особо и не афишируя, что занимаются популяризацией Алтая как прекрасного места для творчества. Василий Кукса не просто легок на подъем, как многие его собратья, но, кажется, не представляет себя без творческих поездок и работы с натуры. Об этом говорила искусствовед Наталья Царёва: «Когда я попадаю на его страничку в соцсети, вижу, что он выставляет свои пленэры. Вот на улице зима, мороз, лед, а где-то на берегу Катуни стоит этюдник, а на нем – новая работа. И мороз по коже: господи, как художник в это время пишет!»

Пленэр как учеба

– За что так любите жанр пейзажа? – спросили мы Василия Павловича.

– Скорее всего, это сложилось до меня, я просто принял какую-то эстафету и продолжаю теперь. Надеюсь, что немного по-своему. И с каждым годом относишься к природе все бережнее, жалостнее, но то, что видишь, оставляет желать лучшего. Всякие интересные места в Горном Алтае зачастую уже недоступны, или там такое творится… Как будто бомба взорвалась.

Художник говорит, что неравнодушен к окрестностям Акташа, Курая, видам на ледники. «Вот село в районе Усть-Коксы, – Василий Павлович показывает нам пейзаж «Белуха из осеннего Тюнгура» 2022 года. – Кстати, скорее всего, это то место, где побывал Рерих – его экспедиция была на Алтае всего две недели, он зарисовывал откуда-то Белуху, и мы прикинули, что он мог ее видеть только отсюда. Я даже один камешек оттуда увез – думаю, вдруг на него Рерих наступал» (улыбается).

Впрочем, пленэр для Куксы – не просто способ обновить впечатления, но в каком-то смысле учеба, а на его способность непрерывно наращивать мастерство обращают внимание и искусствоведы, и другие художники – на открытии выставки об этом говорили живописцы Анатолий Щетинин и Николай Панченко. А сам Василий Павлович вспоминает, как ездил стажироваться в Париж вместе с живописцем Андреем Арестовым:

– Когда художники очень разные, так даже лучше. Смотришь – и вроде как учишься, хоть и не подражаешь, а делаешь свое. Но взгляд немного меняется. Иногда посмотреть на палитру художника-соседа даже интереснее, чем на холст! Бывало, я лет по 10 мучился и не мог что-то сообразить, а тут видишь, как другой автор решает эту задачу буквально за пять минут.

Что отличает Куксу от других алтайских пейзажистов? «Живое непосредственное погружение в природу, – говорит искусствовед Евгений Пешков. – Не случайно его любят зрители: во всех его работах есть некая душевная основательность и равновесие».

Кстати, высказывали музейщики не только комплименты, но и пожелания: чтобы художник чаще обращался к жанру порт­рета. Василий Павлович мягко оправдывался, что эти работы обычно находятся у его моделей. В нынешней экспозиции порт­рет всего один, зато какой – нежная и жизнерадостная работа «Зима пришла! Доча» (2020) с веселой юной моделью, закутанной в ярко-красный платок с кистями. Как выяснилось, работу безуспешно пыталась заполучить в музейные фонды директор Инна Галкина. А Евгений Пешков сказал: «Я могу зрителям рекомендовать сайт Василия Павловича, там есть целая галерея, и вы увидите, какой он замечательный портретист».

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Взято отсюда.

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