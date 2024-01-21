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В Художественном музее Алтайского края открылась выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи»

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В Художественном музее Алтайского края открылась выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи»

Она посвящена 70-летию начала освоения целинных и залежных земель на Алтае.

Источник фото: Катунь 24

Десятки тысяч энтузиастов ехали со всей страны в Западную Сибирь и Северный Казахстан работать на благо Родины.

Вместе с тружениками по зову сердца следовали на Целину и художники. В своих работах они отражали быт целинников — как люди осваивались в непривычной обстановке, ставили палатки и вагончики, трудились на полях, работали на технике, отдыхали.

В это время появились художники-классики алтайского изобразительного искусства: Михаил Будкеев (1922-2019) и Федор Филонов (1919-2007). После обучения в художественных вузах вернулись Владимир Добровольский (1929-2002) и Семен Чернов (1924-1988). Следуя целинной романтике, приехал и остался навсегда Андрей Вагин (1923-2006).

На выставке представлено 27 живописных и графических произведений из собрания ГХМАК, посвящённых Целине.

Взято отсюда.

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