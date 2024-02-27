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В Художественный музей по «Пушкинской карте»

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В Художественный музей по «Пушкинской карте»

Уважаемые посетители!

Напоминаем, что билеты на посещение экспозиций, временных выставок, культурно-просветительских программ и лекций нашего музея можно приобрести онлайн по «Пушкинской карте». Знакомьтесь с мероприятиями, включенными в проект, и другой важной информацией программы «Пушкинская карта» в Художественном музее (как оформить карту, как приобрести билет в музей по данной программе и др.) здесь . Ждем вас за впечатлениями! «Пушкинская карта» – федеральная программа, которая дает возможность людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные события. Банковскую «Пушкинскую карту» можно оформить на портале «Госуслуги» и в мобильном приложение «Госуслуги.Культура». Годовой лимит карты составляет 5000 рублей.

Взято отсюда.

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