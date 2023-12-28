В Якутии вместо посадочной полосы самолет приземлился на реку

По предварительным данным, причиной является ошибка пилотов, пострадавших нет

Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вместо взлетно-посадочной полосы на реку Колыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

“Экипаж и пассажиры не пострадали, произведена их эвакуация. <…> По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна”, — рассказали об инциденте в ведомстве.

Согласно информации прокуратуры, утром 28 декабря Ан-24, выполнявший пассажирский рейс по маршруту “Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск”, при заходе на посадку отклонился от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма. Пассажиров эвакуировали на речной лед. В этот день температура за боторм составила минус 41 градус.

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