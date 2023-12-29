В январе 2024 года барнаульские инваспортсмены приступят к тренировкам в новом помещении

Физкультурно-оздоровительный клуб для инвалидов «Инваспорт» приступит к работе по новому адресу в начале 2024 года. В новом помещении по улице Профинтерна, 37 уже закончился ремонт, площадку переоборудовали в удобное место для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Из подвального помещения дома по улице Деповская, 18 спортсменов выселили по требованию энергетиков. Через цокольный этаж проходила магистральная труба отопления, а нахождение там людей мешало планам «Барнаульской генерации».

Площадь клуба после переезда осталась такой же, но разница между подвалом и светлым помещением с высокими потолками – колоссальная, отмечают спортсмены, которые уже обживаются на новом месте.

Рабочие построили три душевых, перевезли тренажеры, оборудовали тренерский кабинет и залы. По плану, появится тренажерный зал, кардиозона, зал для настольного тенниса и зал для игровых видов спорта.

На переезд и оборудование нового помещения «Инваспорт» получили более миллиона рублей. К полноценной работе планируют приступить во второй половине января.

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

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