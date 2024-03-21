В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 50 километров

21 марта в Японии в районах Канто в японских префектурах Сайтама и Тотиги в 9:08 часов утра по местному времени произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщает “Российская газета”. Землетрясение ощущалось по всему региону Канто.

По данным Японского метеорологического агентства, эпицентр землетрясения находился на юге префектуры Ибараки, на глубине около 50 километров.

По данным Токийской электроэнергетической компании, в ее сети не было зарегистрировано никаких отключений электроэнергии.

Общественная телекомпания NHK сообщила, что из-за отключения электроэнергии, вызванного землетрясением, компания JR East приостановила движение метрополитена Тохоку Синкансэн на верхней и нижней линиях между станциями Токио и Син-Аомори, но позже возобновила его работу.

погода 2023 , погода в краснодаре ,

Взято отсюда