В ИГН АлтГУ презентовали два уникальных издания по этнокультурологии Казахстана

В рамках работы III Международного алтаистического форума «Единство славянских и тюркских народов в истории и современности» в Институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета состоялась презентация двух уникальных изданий, посвященных этнокультурологии Казахстана.

Многонациональной аудитории форума была представлена Краткая энциклопедия знаков и символов казахской культуры – научный труд, реализуемый в рамках трехгодичного гранта Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан «Языки казахской культуры, как основа этнической идентичности: семиотика и семантика»; а также Атлас «Ремесла современного Казахстана», выполненный в рамках гранта «Исследование традиционных ремесел современного Казахстана. Состояние и поиск путей сохранения», поддержанного Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан. Научный руководитель гранта по ремеслам Казахстана Жанерке Наурызбаевна Шайгозова , культуролог, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республики Казахстан, эксперт Национального комитета по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Авторы презентованных научных трудов Жанерке Наурызбаевна Шайгозова и Аман Илесович Ибрагимов , кандидат педагогических наук, старший преподаватель Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая, эксперт НААР (Independent agency for accredidation and raiting), основатель сайта для молодых художников, являются магистрантами Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета, обучающимися в рамках Сетевой двудипломной образовательной программы магистратуры «История искусств» по профилю «Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии», разработанной ИГН АлтГУ совместно с ведущим вузом-партнером в области изучения алтаистики и тюркологии – Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая (Республика Казахстан). Данная сетевая программа реализуется под эгидой научно-образовательного Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ.

«Мы привезли для презентации на форуме два уникальных издания, чтобы познакомить с ними многонациональную общественность Большого Алтая и ввести эти труды в научный оборот, – поясняет Жанерке Наурызбаевна. – Алтай – это прародина тюрков и многие вещи связывают наши народы, поскольку все мы, живущие на территории современного Большого Алтая, чувствуем некую семиотическую связь между нами, которая не только объединяет нас, но и помогает нам открывать новые аспекты взаимодействия в области науки и культуры. Мы продолжаем искать новые пути соприкосновения, и здесь, на алтаистическом форуме, собравшем известных во всем мире тюркологов, мы и хотим им представить наш труд, чтобы услышать квалифицированную оценку нашей работе».

Внешний эксперт, рецензент и научный консультант в области искусствоведения представленных изданий, директор Института гуманитарных наук АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Ивановна Нехвядович отметила высокое качество научных работ по языкам казахской культуры и ремеслам современного Казахстана, их тщательную проработку и новизну.

«С коллегами из Казахстана нас связывает давняя и плодотворная работа, и это очень эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы совместно исследуем те направления, которые, казалось бы, находятся на поверхности и широко известны. Однако, основательно изучая такие темы, как эпическое наследие, этнокультурные ценности и искусство народов стран Большого Алтая, мы приходим к выводу, что в данной области надо проводить серьезную работу по сохранению культурно-исторического богатства, которое объединяет наши народы и является связующим звеном для наших добрососедских отношений и формирования будущего взаимодействия», – подчеркнула Лариса Ивановна Нехвядович .

Институт гуманитарных наук

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