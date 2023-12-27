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В ИГН АлтГУ состоялся первый выпуск по программе ДПО «Специалист по медиации и переговорам»

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В ИГН АлтГУ состоялся первый выпуск по программе ДПО «Специалист по медиации и переговорам»

В институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета состоялось вручение сертификатов первому выпуску новой программы повышения квалификации «Специалист по медиации и переговорам», открытой центром переподготовки и повышения квалификации в социальной сфере ИГН АлтГУ в ноябре 2023 года.

    • По словам разработчика и руководителя программы, кандидата философских наук, доцента кафедры социологии и конфликтологии ИГН АлтГУ Елены Пустоваловой, формат проведения курса был интегративным, когда в ходе обучения сочетаются подача теоретических знаний и организуется решение кейсов, что позволяет максимально эффективно донести информацию до слушателей.

    На первую волну программы «Специалист по медиации и переговорам» были зачислены сразу 30 студентов. По итогу обучения все они получили документы об успешном завершении программы.

    Из отзывов слушателей:

    «Очень понравилась работа с преподавателем и материалы курса. Получила много полезной информации», – Адушкина Полина .

    «Хочу сказать, что после прохождения курса открыла для себя много нового в сфере медиации. Информация была вполне доступной и понятной. На практических занятиях мы работали с реальными историями, что помогло понять всю суть данной профессии. Было очень интересно. Не жалею, что записалась на курс!» – Бунькова Юлия .

    «Спасибо большое Елене Валерьевне за такой интересный курс! Весь материал изложен понятным языком, что помогло разобраться с теорией медиации и даже самому побывать в качестве медиатора», – Вилисова Полина .

    «В рамках курса был представлен хорошо структурированный качественный материал, а также нам предоставили много ссылок на дополнительную литературу для углубления знаний. Понравилось, что на занятиях давали советы на примерах из практического опыта», – Винокурова Елена .

    Следующий набор на программу повышения квалификации «Специалист по медиации и переговорам» планируется уже в начале 2024 года.

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

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