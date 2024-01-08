В Ильинском храме села Бельмесево совершена праздничная Литургия

Рождество Христово — это великий праздник, праздник любви Божией к человеку. В этот день, 7 января, в Ильинском храме посёлка Бельмесево состоялась праздничная служба.
Всех переполняла радость о родившимся в мир Спасителе — Богомладенце Христе. Службу совершал настоятель — протоиерей Алексий Назаров. Молится было легко и непринуждённо. Богослужение прошло на «одном дыхании». А после ночной Литургии все вместе разговелись.
Слава Иисусу Христу!
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Взято отсюда.
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