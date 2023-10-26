В Индонезии стеклянный мост разбился под туристами – погибла женщина

Мост Фото: unsplash.com

Стеклянный мост, расположенный на высоте 10 метров, является местной достопримечательностью, куда приезжают многие туристы

Утром 25 октября в индонезийском городе Лимпакувус частично обрушился стеклянный мост, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на портал Kumparan.

По словам главного комиссара окружной полиции Эди Суранта Ситепу, путепровод начал разрушаться, когда туристы наступили на непрочные стеклянные пластины. Стекло разбилось под ногами четырех человек

“Два человека ухватились за опоры на стеклянном мосту, а еще два человека упали”, – рассказал он.

Полицейский отметил, что одна из упавших туристок погибла, а вторая получила серьезные травмы.

Сейчас окружная полиция работает с судебно-медицинской лабораторией для расследования инцидента. Сотрудники ведомства также будут сотрудничать с экспертами, чтобы определить целесообразность строительства такого моста.

Ранее “Толк” писал о том, что алтайские школьники вынуждены ходить по жуткому разбитому мосту. Желающих его починить пока не нашлось.

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