В Индустриальном районе на улице Взлетной в разгаре строительные работы по возведению новой школы

Это будет типовая школа на 550 мест.

Всю зиму на строительной площадке на улице Взлетной не останавливались работы. Кирпичная кладка на первом этаже готова. Завершается монтаж пластиковых окон. Строители возводят второй и третий этажи. А также монтируют коммуникации.

Классы и лаборатории сразу делают так, чтобы оборудовать их в соответствии с современными образовательными программами.

В последние пять лет основные школьные стройки ведутся именно в Индустриальном районе. Он – самый крупный и самый быстрорастущий в краевой столице.

В сентябре в новой школе начнут собирать коллектив. Сейчас объект готов на 40%. Сдать школу планируют до конца года. Этого момента ждут сотни местных мальчишек и девчонок. Сейчас некоторые из них посещают уроки далеко от дома.

Взято отсюда.

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