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В Индустриальном районе начался демонтаж новогодних городков

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В Индустриальном районе начался демонтаж новогодних городков

Фото: t.me/indbradm

Новогодние городки в Индустриальном районе скоро опустеют. До 19 января уберут все елки, малые архитектурные формы и украшения

В Индустриальном районе начался демонтаж новогоднего оформления, сообщает пресс-служба администрации района.

Так, снежнее городки убирают в парке спорта А.Смертина (ул.Энтузиастов, 12в) и микрорайоне Новосиликатный (ул.Новосибирская, 16в). Также начался демонтаж елки в селе Власиха.

Подрядчики демонтируют новогодние декоративные световые архитектурные формы и новогоднюю районную елку.

Завершить демонтаж планируется до 19 января.

Ранее сообщалось , что 14 января в Барнауле “Автодорстрой” приступил к разбору елки и снежного городка на площади Сахарова.

Взято отсюда.

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