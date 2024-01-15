В Индустриальном районе начался демонтаж новогодних городков

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Новогодние городки в Индустриальном районе скоро опустеют. До 19 января уберут все елки, малые архитектурные формы и украшения
В Индустриальном районе начался демонтаж новогоднего оформления, сообщает пресс-служба администрации района.
Так, снежнее городки убирают в парке спорта А.Смертина (ул.Энтузиастов, 12в) и микрорайоне Новосиликатный (ул.Новосибирская, 16в). Также начался демонтаж елки в селе Власиха.
Подрядчики демонтируют новогодние декоративные световые архитектурные формы и новогоднюю районную елку.
Завершить демонтаж планируется до 19 января.
Ранее сообщалось , что 14 января в Барнауле “Автодорстрой” приступил к разбору елки и снежного городка на площади Сахарова.
Взято отсюда.
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