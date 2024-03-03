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В Ингушетии продолжаются активные мероприятия по нейтрализации боевиков

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Режим КТО продолжает действовать

В Ингушетии продолжаются активные мероприятия по нейтрализации боевиков

Кадр с места боев в Карабулаке / Фото из соцсетей

В Карабулаке в Ингушетии продолжается активная нейтрализация боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

“Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков”, – сказал собеседник агентства.Напомним, что 2 марта в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции (КТО). Боевики, которые планировали устроить преступления террористической направленности, открыли огонь по правоохранителям. Жителей окружающих домов эвакуировали.

горняк

Источник

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