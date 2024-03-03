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В ингушском Карабулаке ликвидировали шестерых боевиков

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Личности устанавливаются

В ингушском Карабулаке ликвидировали шестерых боевиков

Кадр с места боев в Карабулаке / Фото из соцсетей

При спецоперации в городе Карабулаке в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Личности ликвидированных боевиков устанавливаются.

Напомним, что 2 марта в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции (КТО). Боевики, которые планировали устроить преступления террористической направленности, открыли огонь по правоохранителям, а после засели в одном из зданий. Жителей окружающих домов эвакуировали.

новости Локтевский

Источник

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