Спецназ. Военный Фото: pixabay.com

На месте боестолкновения в Карабулаке обнаружили оружие, боеприпасы и СВУ. Среди силовиков и гражданских никто не пострадал

В ингушском городе Карабулаке ликвидировали шесть боевиков, которые отстреливались в жилом доме, сообщает “МК” со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, они были приверженцами террористической организации ИГ*. Их личности предварительно установлены.

Режим КТО в городе отменен.

Напомним, что сообщения о начале КТО стали поступать накануне вечером с 19.30. Боевиков блокировали в одном из жилых домов в Карабулаке. По данным ФСБ РФ, бандиты планировали совершить преступления террористической направленности и отказывались сдаться.

* запрещенная в РФ террористическая организация

Взято отсюда