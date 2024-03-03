Спецназ. Военный Фото: pixabay.com
На месте боестолкновения в Карабулаке обнаружили оружие, боеприпасы и СВУ. Среди силовиков и гражданских никто не пострадал
В ингушском городе Карабулаке ликвидировали шесть боевиков, которые отстреливались в жилом доме, сообщает “МК” со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным источника, они были приверженцами террористической организации ИГ*. Их личности предварительно установлены.
Режим КТО в городе отменен.
Напомним, что сообщения о начале КТО стали поступать накануне вечером с 19.30. Боевиков блокировали в одном из жилых домов в Карабулаке. По данным ФСБ РФ, бандиты планировали совершить преступления террористической направленности и отказывались сдаться.
* запрещенная в РФ террористическая организация
Взято отсюда