Полиция Фото: Инцидент Барнаул

При попытке задержания боевики открыли огонь по сотрудникам правопорядка. Операция проводится в сложных условиях из-за того, что злоумышленники окопались в районе жилых многоквартирных домов

В ингушском городе Карабулак проходит спецоперация: силовики ведут перестрелку с боевиками, которые находятся в многоквартирном доме, сообщает РИА Новости.

Как пишет ИА “Красная весна”, стражи порядка в ходе боевых действий применяют гранаты.

Ранее в одном из жилых домов обнаружили и заблокировали группу бандитов, которые, предположительно, планировали совершить резонансные преступления террористической направленности.

В городе ввели режим контртеррористической операции, ограниченный улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

По данным “АиФ”, жителей дома эвакуировали – никто не пострадал.

Ранее “Толк” писал, что силовики нейтрализовали бандита в ходе перестрелки в Ингушетии.

Взято отсюда