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В интернете снова произошел глобальный сбой: не работают YouTube и Instagram*

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Пользователей выкинуло из соцсетей и не пускает обратно

5 марта 2024, 23:1150Написать комментарий

В интернете снова произошел глобальный сбой: не работают YouTube и Instagram*

Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram* по всей планете сообщают о масштабных сбоях в их работе.

Сервис Downdetector фиксирует сотни тысяч жалоб на проблемы. В социальных сейчас невозможно авторизоваться — людей выкинуло из аккаунтов, а зайти по логину и паролю невозможно. Сброс пароля восстановить доступ не помогает.

В интернете снова произошел глобальный сбой: не работают YouTube и Instagram*

Судя по карте сбоев Downdetector, рухнули десятки сервисов, в том числе мобильные операторы.

В интернете снова произошел глобальный сбой: не работают YouTube и Instagram*

До этого масштабный сбой в интернете произошел 27 февраля. Тогда по всей стране сломались мессенджеры: больше двух часов не работали в частности Telegram, WhatsApp и Viber.

Когда их работа восстановилась, в Госдуме объяснили, что сбой произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

— Есть ряд сайтов, платформ недружественных, доступ к которым у наших пользователей будет ограничен. В том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории Российской Федерации нелегально, — объяснял тогда зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. — Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Взято Источник
05.03.2024

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