Скорая. Машина Фото: pixabay.com

Пострадавшая от взрыва девочка находится в тяжелом состоянии. В местном СКР опровергли информацию о том, что взрыв был от зарядки

В Иркутской области 14-летняя девочка получила тяжелые травмы после мощного взрыва. У школьницы множественные рваные раны всего тела, ей ампутировали кисти, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Тыреть 17 января. Версии произошедшего, публикуемые в Сети, разнятся. Так, по одной из них, девочка сидела на кухне и играла в телефон, который в этот момент стоял на зарядке. Вдруг раздался взрыв: зарядный блок якобы взорвался прямо в розетке. В квартире выбило окна, а часть стены, в которой была розетка, разнесло. Однако в местном СКР факт взрыва зарядки опровергли.

По информации Ircity.ru, у ребенка в руках взорвалась банка с жидкостью для розжига: она стояла возле печи и сильно нагрелась.

Девочку экстренно госпитализировали. По данным Telegram-канала Shot, к делу подключилась ФСБ. Предполагается, что версию со взрывом зарядки озвучили родители девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего”. Девочку перевезли в больницу Иркутска.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области на полиэфирном заводе “Авангард” произошли взрыв и пожар. Никто не погиб, 10 человек пострадали.

Взято отсюда