В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

Он радиоактивен и очень опасен

В Иркутской области потеряли радиационный источник с цезием-137, сообщает Baza. С 12 по 13 января группа исследователей «ТНГ-Групп» двигалась из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти.

Для разведки местности исследователи взяли с собой радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2», содержащий радиоактивное вещество цезий-137. Это небольшая капсула размером с мизинец, упакованная в специальный защитный короб. Источник находился в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа», но после поездки пропал.

16 января руководитель службы радиационной безопасности «ТНГ-Групп» обратился в полицию. На поиски опасного источника отправили группу полицейских, однако, по данным «Базы», его пока не нашли.

В начале 80-х годов прошлого века подобную капсулу со щебнем нашли замурованной в стену одного из домов в Краматорске. За несколько лет от лейкоза в одной из квартир этого дома умерли несколько детей. Семья переехала, однако от болезней начали страдать уже новые жильцы. Врачи при этом говорили, что всему виной наследственная предрасположенность. Отец второй семьи обратился в санэпидемстанцию, специалисты проверили радиационный фон — он оказался завышен в сотни раз.

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Взято отсюда