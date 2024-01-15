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В Исландии началось извержение вулкана и лава надвинулась на жилые дома

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Для страны значительная вулканическая активность не редкость. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над Западной Европой

На юге Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщает РИА Новости.

Вулкан проснулся от спячки на полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик. В 03.00 по местному времени на территории зафиксировали подземные толчки. Затем из трещины на земле хлынула лава.

В телекомпании RUV отметили, что извержение началось к северу от Гриндавика и лава постепенно приближается к окраинам города. Несколько домов населенного пункта уже загорелись. Власти эвакуировали всех местных жителей. Сам город частично обесточили.

При этом ученые заявляют, что открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы отправили вертолеты к месту извержения для выяснения всех обстоятельств явления. Гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

Вулкан Фаградальсфьядль находится в 7 км от Гриндавика и примерно в 30 км от столицы Исландии. Его считали спящим на протяжении 6 тысяч лет, однако в 2021 году он пробудился и начал периодически извергаться.

Ранее “Толк” писал о том, что в Индонезии проснулся от спячки вулкан Марапи. После начала извержения власти страны объявляли третий из четырех уровней опасности.

Взято отсюда

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